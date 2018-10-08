Замминистра Туку обвинили на Украине в готовности «капитулировать» перед РФ

Киев, , 11:30 — REGNUM Заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки о возможном примирении Киева и Москвы свидетельствует «о готовности Украины капитулировать». Об этом 8 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2008 — 2011 гг.) Степан Гавриш.

«Удивительное заявление, что мы готовы на обоюдный разговор о завершении конфликта. Этот вопрос никто никогда не озвучивал, речь шла об освобождении украинской территории… Это первое заявление чиновника из команды президента Украины, которое свидетельствует о том, что Украина готова капитулировать и фактически пойти на условия России», — считает Гавриш.

Он выразил опасения в том, что «Киев может согласиться отдать России Крым и часть Донбасса».

«Наша политическая логика связана с признанием оккупации Россией части Украины и готовности к освобождению этих территорий. О переговорах в этих условиях без предварительного согласия России отказаться от захваченных территорий, можно говорить только тогда, когда мы готовы отдать эти территории», — полагает Гавриш.

При этом он признает, что Украине и России нужно начать прямые переговоры.

«Без сомнения, сегодня нам нужны прямые переговоры с Россией. На уровне минской площадки их уже невозможно организовать. Ушел Кучма, он был единственный, кто поддерживал уровень этих переговоров. Сейчас все держится исключительно на Викторе Медведчуке. Если Медведчук под давлением обстоятельств снизит свою активность, то переговорная линия может замереть. У нас нет эффективных переговорщиков на этом уровне. У нас есть статисты. Эти люди не способны инициировать позицию Украины», — считает Гавриш.

По его словам, президенту Украины Петру Порошенко нужно менять формат и стратегию переговоров с Кремлем. Эксперт напомнил, что сегодня минский формат — это «единственная площадка для переговоров с Россией».

«Мы до конца 2019 года приняли закон о реинтеграции Донбасса, чтобы эта площадка имела определенную легитимность в украинском пространстве. Это было сделано под давлением наших западных союзников… Нужно менять не только формат, но и стратегию. Перед президентом стоит непростая задача — он не может отказаться, но и не может двигаться дальше», — подчеркнул Гавриш.

Как сообщалось, 7 октября замминистра Георгий Тука заявил о возможном примирении между Россией и Украиной при наличии «обоюдного желания». В то же время он отметил, что никогда не считал граждан России и украинцев «братскими народами».

Чиновник прогнозирует, что отношения между странами могут наладиться, поскольку в России «далеко не все граждане поддерживают нынешнюю политику Кремля».

«Надеюсь, что отношения между государствами возобладают на партнерской основе. Как быстро это произойдет? В первую очередь, это будет зависеть от Российской Федерации. Я не думаю, что у украинской части общества, которое именует себя «элитой», доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу. Поэтому процесс восстановления отношений возможен», — рассказал Тука.