США не следует смотреть на Пакистан через «индийскую ретроспективу»

Исламабад, , 22:22 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, находящийся с визитом в Вашингтоне, где он встречался с генеральным секретарём США Майклом Помпео, 6 октября заявил, что США не стоит выстраивать отношения с Пакистаном, основываясь на точке зрения, превалирующей в Нью-Дели.

Как сообщает индийская газета «Джагран», реакция министра иностранных дел Пакистана обусловлена отношением президента США Дональда Трампа к Пакистану, который неоднократно заявлял о том, что «от Пакистана сложно ожидать чего-либо, кроме лжи», а также называл Пакистан «прибежищем для террористов».

Министр иностранных дел Пакистана подчеркнул, что все проблемы, стоящие перед Пакистаном и США, «не могут быть решены за один день», и призвал выстраивать «равноправные и уважительные отношения между двумя странами», подчеркнув, что министерство иностранных дел Пакистана и впредь «будет прилагать все усилия для налаживания связей между двумя странами».