Понедельник, 8 Октября 2018 года
23:30:40 МСК

США не следует смотреть на Пакистан через «индийскую ретроспективу»

Политика

Министр иностранных дел Пакистана заявил, что США не следует рассматривать отношения с Пакистаном, постоянно оглядываясь на индийскую точку зрения

США не следует смотреть на Пакистан через «индийскую ретроспективу»
SyedWasiqShah
Флаг Пакистана

Исламабад, 8 октября 2018, 22:22 — REGNUM  Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, находящийся с визитом в Вашингтоне, где он встречался с генеральным секретарём США Майклом Помпео, 6 октября заявил, что США не стоит выстраивать отношения с Пакистаном, основываясь на точке зрения, превалирующей в Нью-Дели.

Как сообщает индийская газета «Джагран», реакция министра иностранных дел Пакистана обусловлена отношением президента США Дональда Трампа к Пакистану, который неоднократно заявлял о том, что «от Пакистана сложно ожидать чего-либо, кроме лжи», а также называл Пакистан «прибежищем для террористов».

Министр иностранных дел Пакистана подчеркнул, что все проблемы, стоящие перед Пакистаном и США, «не могут быть решены за один день», и призвал выстраивать «равноправные и уважительные отношения между двумя странами», подчеркнув, что министерство иностранных дел Пакистана и впредь «будет прилагать все усилия для налаживания связей между двумя странами».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить