Жена голосовавшего за Кавану сенатора получила видео с обезглавливанием

Вашингтон, , 11:38 — REGNUM После голосования за утверждение главы Верховного суда Бретта Каваны сенатор-республиканец Кори Гарднер сообщил Fox News, что его жена получила сообщение с угрозами. Сообщение включает видеозапись, на которой показано обезглавливание. Кроме того, передает телеканал, по словам Гарднера, кто-то открыто опубликовал имена и адреса членов его семьи.

Гарднер объявил о своей поддержке Каваны в июле и подтвердил свою позицию после неподтвержденных обвинений Каваны в сексуальных домогательствах. Многочисленные угрозы получили за последние дни также сам Кавана и его жена Эшли, которую буквально засыпали письмами с проклятиями, нецензурными оскорблениями и пожеланиями «гореть в аду» в адрес ее самой, ее мужа и их детей.

Комментируя информацию о письме, полученном женой сенатора Гарднера, конгрессмен Стив Скализ пишет в своем твиттере:

«Эти яростные угрозы должны прекратиться. Это не может быть новым нормальным, нет абсолютно никакого места для насилия в нашем политическом дискурсе. Демократические лидеры должны осудить такое поведение».

Конгрессмен Брэдли Бирн также осуждает угрозы:

«Мы достигли нового уровня абсурда. Эти опасные действия пора заканчивать. Мы должны быть в состоянии спорить политически, не угрожая нашим соотечественникам-американцам».

В официальном аккаунте сенатора Орина Хатча иронизируют:

«Тем временем демократы задумали, а не должны ли они быть БОЛЕЕ безжалостными».

Как сообщало ИА REGNUM, в субботу 6 октября была утверждена кандидатура Бретта Каваны на пост верховного судьи США. Этим событием завершилось длившееся несколько месяцев жестокое противостояние между республиканцами и демократами.

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