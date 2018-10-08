Мэр Кейптауна требует компенсацию в 1 млн рандов за клевету

Кейптаун, , 16:59 — REGNUM 7 октября уходящий в отставку мэр города Кейптаун Патрисия де Лилль, которую ранее обвинили во взяточничестве заявила, что прокурор рассмотрел доказательства, представленные бизнесменом Энтони Фаулом, и принял решение прекратить уголовное преследование. Заявление против Патрисии де Лилль было отозвано, а мэр, в свою очередь, намерена предъявить бизнесмену Энтони Фаула иск в размере один миллион рандов за клевету, сообщает новостное агентство «African News Agency».

«Я отрицала смехотворные обвинения с самого начала». Мэр заявляет, что выдвинутые против нее обвинения были частью плана Демократического Альянса (партия в Южно-Африканской республике) сместить ее с поста главы города.

«Когда появились первые заявления в отношении меня, я сразу же сказала, что это часть более крупного плана, чтобы сместить меня. Однако я дала обещание открыто сотрудничать со следствием — я его сдержала. Я рада, что справедливость восторжествовала. «

Патрисия де Лилль также указала, что заявления Фаула, сделанные против нее, были фальшивкой, направленной против ее репутации. «Это является преступлением против моего доброго имени, и я поручила своим адвокатам подать в суд иск в размере один миллион рандов за клевету».