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Оппозиционные группировки сдадут тяжелое вооружение в буферной зоне Идлиба

Политика

Оппозиционным группировкам в Сирии понадобится несколько дней, чтобы вывести с позиций тяжелое вооружение в буферной зоне в районе Идлиба

Идлиб, Сирия, 8 октября 2018, 14:24 — REGNUM  7 октября Национальный Фронт Освобождения, оппозиционная группировка, выступающая против режима Башара Асада, заявила, что ей необходимы несколько дней для вывода с позиций тяжелого вооружения в буферной зоне в районе Идлиба. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», операция по сдаче вооружения началась по условиям соглашения, заключенного между союзником режима Башара Асада — Россией и Турцией.

Представители Национального Фронта Освобождения уточнили, что вывод тяжелого вооружения с позиций начался 6 октября.

По информации, приводимой «Аш-Шарк Аль-Аусат», соглашение, которое было достигнуто 17 сентября, предполагает создание демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, чтобы предотвратить стычки правительственных и оппозиционных войск.

До 10 октября оппозиционные группировки должны вывести с позиций свое тяжелое вооружение и покинуть территорию до 15 октября.

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Зарубежная хроника
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