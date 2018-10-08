Оппозиционные группировки сдадут тяжелое вооружение в буферной зоне Идлиба

Идлиб, Сирия, , 14:24 — REGNUM 7 октября Национальный Фронт Освобождения, оппозиционная группировка, выступающая против режима Башара Асада, заявила, что ей необходимы несколько дней для вывода с позиций тяжелого вооружения в буферной зоне в районе Идлиба. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», операция по сдаче вооружения началась по условиям соглашения, заключенного между союзником режима Башара Асада — Россией и Турцией.

Представители Национального Фронта Освобождения уточнили, что вывод тяжелого вооружения с позиций начался 6 октября.

По информации, приводимой «Аш-Шарк Аль-Аусат», соглашение, которое было достигнуто 17 сентября, предполагает создание демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, чтобы предотвратить стычки правительственных и оппозиционных войск.

До 10 октября оппозиционные группировки должны вывести с позиций свое тяжелое вооружение и покинуть территорию до 15 октября.