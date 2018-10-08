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В Эр-Рияде пройдет второй экономический форум стран Персидского залива

Политика

В столице Королевства Саудовская Аравия пройдет второй экономический форум Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива

Эр-Рияд, 8 октября 2018, 18:45 — REGNUM  Королевство Саудовская Аравия заявило о том, что в столице страны пройдет второй по счету экономический форум Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). По информации саудовской газеты «Аш-Шарк Аль-Аусат», встреча представителей ССАГПЗ пройдет в конце октября.

Модератором форума выступит министр торговли и инвестиций Королевства Саудовской Аравии Маджед бин Абдулла аль-Касаби.

В работе форума примут участие как высокопоставленные чиновники, так и представитель деловых кругов стран Персидского залива.

На повестку дня будут вынесены темы укрепления торговых и экономических связей, экономическая интеграция и инвестиционная среда в странах ССАГПЗ.

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Зарубежная хроника
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