Граждане Грузии и Украины могут ездить друг к другу без загранпаспортов

Тбилиси, , 11:20 — REGNUM Граждане Грузии и Украины отныне смогут ездить друг к другу без заграничных паспортов, по внутренним, электронным удостоверениям личности, так называемым ID-картам. По информации пресс-службы правительства Грузии, соответствующее соглашение было подписано премьер-министрами обеих стран в Кишиневе, в рамках проходившего в столице Молдавии заседания глав правительств ГУАМ.

По заявлению грузинского премьера Мамуки Бахтадзе, обе страны сделали «очень большой шаг, который будет способствовать дальнейшему углублению взаимоотношений и сделает их стратегическими».

На встрече, которая прошла в Кишиневе и в которой участвовали члены делегаций обеих стран, были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества и потенциал его дальнейшего развития, особенно в сфере экономики.

Аналогичный режим сообщения по электронным удостоверениям личности уже несколько лет действует между Грузией и Турцией. Как ранее заявил глава грузинского правительства, рассматривается возможность отмены загранпаспортов и для сообщения между Грузией и некоторыми другими странами. Государства, для поездки в которые гражданам Грузии могут не понадобиться проездные документы, на данном этапе не уточняются.