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Назарбаев принял верительные грамоты послов пяти государств

Политика

Президент уделил внимание развитию отношений с каждым из государств

Назарбаев принял верительные грамоты послов пяти государств
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 8 октября 2018, 11:17 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от послов Китая, Испании, Израиля, Словакии и Евросоюза, сообщили 8 октября в пресс-службе главы государства.

В ходе церемонии президент уделил внимание развитию отношений с каждым из государств. Грамоты выручили послы КНР Чжан Сяо, Испании — Давид Артуро Карриедо Томас, Израиля — Лиат Вексельман, Словакии — Милан Коллара и ЕС — Свен-Олов Карлссон.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2018 г. послы Украины, Германии, Ливана, Пакистана и Бразилии вручили президенту Казахстана верительные грамоты. Глава государства поздравил дипломатов с официальным началом дипломатической миссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Послы ряда стран вручили верительные грамоты президенту Казахстана

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Политическая жизнь Казахстана
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