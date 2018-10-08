Махмуд Аббас отказался снимать санкции с Сектора Газа

Рамалла , , 17:15 — REGNUM 7 октября глава Палестинской Автономии (ПА) Махмуд Аббас (Абу-Мазен) заявил, что не собирается снимать экономическое санкции с Сектора Газа. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, председатель ПА считает, что главную опасность в конфликте представляет не он сам, а движение ХАМАС, захватившее власть в Секторе Газа.

С предложением о снятии санкции выступило руководство Египта, являющееся посредником в переговорах между ПА и ХАМАС. Египетская сторона обвинила Аббаса в том, что своим решением он лишает Сектор Газа шанса на экономическую стабильность.

В свою очередь, Абу-Мазен опасается полной потери своего авторитета на территории Газы. По мнению главы ПА, главная цель Израиля и Египта — полностью отделить Сектор Газа от Палестинской Автономии.

По мнению руководства ХАМАС, своим отказом Махмуд Аббас «мстит» за провал переговоров между ХАМАС и партией ФАТХ, лидером которой он является.