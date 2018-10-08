Израиль выпустит на свободу 300 осужденных палестинских террористов

Иерусалим, , 17:04 — REGNUM В декабре 2018 года из тюрем Израиля могут выйти около 300 палестинских заключенных, осужденных за причастность к террористической деятельности. Данная мера связана с нехваткой мест в местах лишения свободы. Об этом 7 октября сообщило израильское информационное агентство Ynet с ссылкой на Управление тюрем Израиля (ШАБАС).

Решение об освобождении заключенных станет следствием постановления Верховного суда Израиля об улучшении условий содержания в тюрьмах. Согласно проекту реформы тюрем, с декабря 2018 года на каждого заключенного должно приходиться не менее 4,5 кв. метров.

Руководство ШАБАС сообщило, что для выполнения данных условий придется построить еще как минимум 6200 единиц тюремного жилья, что в свою очередь означает необходимость освобождения части заключенных.

В середине октября 2018 года Кнессет Израиля примет решение по закону о реформировании тюрем. Тогда же станет известно, сколько заключенных выйдут на свободу и на каких условиях пройдет освобождение.