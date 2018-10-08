На «примерном» палестино-израильском заводе произошел террористический акт

Иерусалим, , 14:06 — REGNUM 7 октября вооруженный житель Палестинской Автономии (ПА) устроил стрельбу в офисе на территории завода «Алон», расположенного в поселении на Западном Берегу реки Иордан. В результате нападения погибло два человека. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Известно, что инцидент произошел в «стерильной» зоне, вход в которую разрешен строго по пропускам. Нападавший, 23-летний житель ПА, имеющий разрешение на работу в Израиле, скрылся с места преступления. В данный момент его разыскивают спецподразделения израильского спецназа и полиция.

Произошедшее прокомментировал глава регионального совета Самарии Йоси Даган: «Террорист открыл огонь в одном из крупнейших офисов Баркана — района, который является примером мирного сосуществования евреев и арабов, израильтян и палестинцев в самом сердце Самарии… Я вижу сейчас здесь плачущих евреев и арабов. Вместе. Но я хочу подчеркнуть одну вещь: нас не сломить».

Одной из жертв стала 28-летняя Ким Лебенгрунд-Йехезкель, работавшая администратором. У нее остались муж и полуторагодовалый сын. Второй жертвой нападения стал бухгалтер Зив Хаджби. Ему должно было исполниться 36 лет.