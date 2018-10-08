Израиль вводит дополнительные санкции против Сектора Газа

Иерусалим, , 16:38 — REGNUM 6 октября министр обороны Израиля Авигдор Либерман принял решение о введении дополнительных санкций в отношении Сектора Газа. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet с ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны, глава оборонного ведомства постановил сократить рыболовную зону в палестинской территории с 9 до 6 морских миль. Данное решение было принято в ходе совещания министра Либермана с руководителями различных служб безопасности Израиля.

Очевидно, санкционные меры связаны с эскалацией конфликта на границе с Сектором Газа. За последние несколько недель участились попытки палестинских демонстрантов прорвать морскую границу с Израилем. Так, 6 октября ВМФ Израиля задержал палестинское судно, которое незаконно пересекло морскую границу.

Как отмечают в министерстве обороны ближневосточной страны, в случае необходимости ряд санкций в отношении Сектора Газа будет расширен.