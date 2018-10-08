Германия не планирует отправлять мигрантов в Италию. «На этой неделе»

Рим, , 11:03 — REGNUM Представитель немецкого правительства заявил, что «на этой неделе не запланировано никаких обратных рейсов мигрантов из Германии в Италию», сообщает 8 октября Kathimerini.

Это был ответ на появившиеся в итальянской прессе сообщения о том, что уже в ближайший четверг состоится первый подобный чартерный рейс. Накануне министр внутренних дел Италии Матео Сальвини сказал, что не существует соответствующего соглашения и что Италия готова после портов закрыть и аэродромы:

«Если кто-то в Берлине или в Брюсселе думает, что он выгрузит в Италии чартеры с десятками мигрантов, пусть знает, что не будет в наличии аэропорта. Все будет закрываться, как мы это делали с портами».

Как сообщало ИА REGNUM, новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в пять раз. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях.