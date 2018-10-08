В Боливии почтили память Че Гевары по случаю годовщины гибели революционера

Ла-Пас, , 17:27 — REGNUM 7 октября в Боливии почтили память латиноамериканского революционера и идеолога партизанского движения, герильи, Эрнесто Че Гевары, погибшего 9 октября 1967 года в этой стране — в деревне Ла-Игера, провинция Вальегранде.

По сообщению кубинского агентства «Пренса Латина», кафе «Семилья Хувениль», расположенное в столице Боливии Ла-Пасе, на один день стало местом, где дипломаты и представители интеллигенции смогли воздать почести врачу из Аргентины, которому суждено было стать партизаном и защитником самых благородных идеалов человечества.

На церемонии Советник посольства Кубы в Боливии Эрик Вальдес рассказал о ключевых событиях революционного пути Че, таких как его знакомство с Фиделем Кастро, которое произошло в Мексике в июле 1955 года.

В свою очередь, представитель комитета 90-летия Фиделя Исабель Вискарра назвала Че Гевару человеком, любившим жизнь. Она подчеркнула, что его слова и дела необходимо помнить вечно.

В ходе памятного мероприятия гостям был продемонстрирован документальный фильм, в котором были показан жизненный путь Че, с рождения 14 июня 1928 года до смерти в 1967-м.