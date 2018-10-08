Варшава надеется на скорое согласие США по размещению военной базы

Варшава, , 10:57 — REGNUM Решение о размещении военной базы Соединённых Штатов на территории Польши может быть принято уже весной 2019 года. По крайней мере на это рассчитывают в Варшаве. Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

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Польша заплатит за присутствие на своей территории военных США

Министр заявил, что «солдаты уже здесь». Однако требуются инвестиции в инфраструктуру для расширения и адаптации действующей базы. Кроме того, необходимо проанализировать и обсудить военно-политические аспекты, а также место конкретного размещения.

«Многое зависит от позиции конгресса США и от заключений администрации президента США и Пентагона, но мы надеемся, что решение будет принято весной следующего года», — — заявил глава польского внешнедипломатического ведомства в интервью газете «Коммерсант».

Как сообщало ИА REGNUM, создать американскую базу в Польше и присвоить ей название «Форт Трамп» на переговорах с главой Белого дома Дональдом Трампом в середине сентября 2018 года предложил президент Польши Анджей Дуда. При этом Польша готова платить не менее двух миллиардов долларов за постоянное размещение американских войск.

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По словам замминистра обороны Польши Томаша Шатковского, военная база Соединённых Штатов на территории Польши способна поменять геополитический ландшафт Европы — помочь Польше перестать быть «буферным» государством и усилить «реальное чувство безопасности».

Однако Пентагон решение по этому вопросу не принял — предложение Польши в США пока обдумывают.

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