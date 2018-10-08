Жители России назвали причины госпереворота в октябре 1993-го

Москва, , 10:54 — REGNUM Жители России стали более информированными о государственном перевороте, который произошел в октябре 1993 года. О том, что противостояние президента Бориса Ельцина и парламента во главе с Русланом Хасбулатовым закончилось массовыми беспорядками в Москве, на сегодняшний день знают более 90% граждан. Пять лет назад об этом заявляли 80% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Хорошо знают о событиях 1993-го 35% респондентов, 55% что-то слышали, 9% слышат об этом впервые. Лучше всего информированы люди старше 60 лет (51%). Ничего не знают об осеннем госперевороте молодые люди в возрасте 18−24 лет (34%). 32% граждан заявили, что не успели разобраться в сути конфликта, Симпатии граждан 25 лет назад были на стороне Ельцина (24%), нежели Хасбулатова и Руцкого (12%).

Основной причиной госпереворота в октябре 1993 года граждане РФ называют раскол внутри правящей верхушки (34%). 22% опрошенных думают, что события были вызваны расхождением взглядов президента и парламента. Борьбу сторонников демократических ценностей и остатков советской системы, как причину беспорядков, назвали 16%, а 7% респондентов считают произошедшее просто стечением обстоятельств.

Опрос проведен 3 октября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 лет назад, 3−4 октября 1993 года, в Москве противостояние между президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом под председательством Руслана Хасбулатова перешло в вооруженное столкновение и окончилось танковым обстрелом резиденции парламента — Дома Советов (Белого дома). В результате беспорядков погибли более 157 человек и 384 были ранены.

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