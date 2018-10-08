В Индии прокомментировали влияние США на связи Нью-Дели с Москвой

Нью-Дели, , 10:46 — REGNUM России не следует беспокоиться из-за укрепления отношений между Нью-Дели и Вашингтоном, поскольку это не повлияет на российско-индийское военно-техническое сотрудничество, заявил начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават. Об этом пишет New Indian Express.

По словам индийского военачальника, власти страны осознают возможность применение санкций со стороны США из-за покупки у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». В то же время Индия — страна, которая ведет «независимую политику», подчеркнул Рават.

«Хотя мы и поддерживаем контакты с Америкой для получения технологий, мы ведём независимую политику», — заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября, в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Индию был подписан контракт на поставку Нью-Дели пяти полков зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Сумма сделки превысила $5 млрд.

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