КНДР остановила процесс закрытия ракетного полигона

Пхеньян, , 13:59 — REGNUM Северная Корея с августа прекратила работы по закрытию испытательного ракетного полигона «Сохэ» — крупнейшем в КНДР, с которого неоднократно проводились запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на аналитический сайт 38 North.

Во время встречи 19 сентября с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил о своём намерении окончательно закрыть полигон под контролем международных инспекторов, однако никаких работ не проводится.

Эксперты полагают, что это может быть вызвано рядом причин: например, подготовкой к приезду международной инспекции или ожиданием результатов встречи с госсекретарём США Майклом Помпео.

По информации издания, на полигоне до сих пор не демонтирован испытательный стенд для ракетных двигателей, а также остаётся нетронутым пусковая площадка для МБР. Кроме того, КНДР необходимо уничтожить пусковой стол и башню, необходимые для отправки ракетоносителей в космос. Если КНДР разрушит эти объекты, ей будет гораздо сложнее возобновить свою ракетную программу, что снизит напряженность на Корейском полуострове.