Кандидат на пост начальника генштаба Южной Кореи назвал КНДР противником

Сеул, , 16:09 — REGNUM В Национальном собрании Республики Корея выступил кандидат на пост начальника генштаба генерал армии Пак Хан Кхи; в своей речи он назвал КНДР противником и призвал сохранять осторожность по отношению к Северу. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, генерал, отвечая на вопрос о наибольшей угрозе безопасности на Корейском полуострове, заявил, что у Южной Кореи в настоящий момент только один противник — КНДР.

Впрочем, генерал положительно оценил достигнутое недавно военное соглашение между Северной и Южной Кореей и заверил, что оно не повлияет на обороноспособность государства. В настоящее время среди консерваторов в Южной Корее сильны опасения, что КНДР может воспользоваться демилитаризацией границы и тем самым нанести урон Югу.

Кроме того, Пак Хан Кхи заявил, что в северо-восточной Азии до сих пор сохраняются угрозы национальной безопасности, в частности — киберугрозы. Одним из их главных источников является именно КНДР, добавил генерал.