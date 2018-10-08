Зенитчики ЮВО уничтожили аэродинамические цели в горах Дагестана

Махачкала, , 10:43 — REGNUM Зенитчики соединения Южного военного округа в рамках военных учений уничтожили имитированные вертолеты и аэродинамические цели условного противника. Военнослужащие успешно выполнили боевые пуски на новом переносном зенитно-ракетном комплексе «Верба», сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе округа.

В ходе учений были поражены более 30 мишеней при стрельбе навстречу и вдогон. Напомним, в масштабных командно-штабных учений 58-й и 49-й общевойсковых армий на восьми полигонах ЮВО принимают участие до 7000 военнослужащих и задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что ракетные корабли Каспийской флотилии ВМС России успешно нанесли удар высокоточным оружием по объектам условного противника, расположенным на острове Чечень в Дагестане. Цели были поражены двумя крылатыми ракетами «Калибр-НК», которые, покрыв расстояние в 180 км, уничтожили мишени, исполненные в виде зданий размером 10 на 10 метров.

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