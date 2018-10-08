Strategist: Что делать союзникам Вашингтона на фоне ослабления США?

Канберра, , 10:42 — REGNUM По мере того как в Азии происходит усиление Китая, союзникам США приходится задаваться вопросом, каким образом обеспечить свои интересы в условиях ухода сверхдержавы из региона, пишет Хью Уайт в статье для австралийского издания The Strategist.

Около года назад в The Strategist появилась статья аналитиков Пола Дибба и Ричарда Брабина, которые впервые указали на то, что с ростом мощи и амбиций Китая изменяется и стратегическая ситуация, в которой находится Австралия. Такое развитие событий требует от Канберры пересмотра ключевых элементов ее оборонной политики. И связано это прежде всего с тем, что Австралия не может быть до конца уверена в готовности США отвечать эффективным образом на действия КНР. Эти сомнения и подталкивают Канберру брать свою безопасность в свои руки.

Сделать этот шаг особенно важно, поскольку в течение последних 25 лет Австралия незаметно стала отказываться от того, чтобы оборона страны зиждилась на принципе самостоятельности, как это было в 1970 и 1980 годах. И понятно почему. С одной страны, стратегическая значимость страны, а также ее технологический потенциал за последние несколько десятилетий ослабли, в результате чего полагаться на себя стало намного сложнее. С другой стороны, казалось, что США, во всяком случае в определенный период, были настроены самым решительным образом сохранять возглавляемый ими порядок и поддерживать союзы с другими странами С учетом этого было все меньше смысла в том, чтобы продолжать полагаться на собственный потенциал. В результате Австралия и стала все больше зависеть от США в обеспечении своей безопасности.

Тем не менее чем сильнее будет становиться Китай, тем с большими издержками будет сопряжено его сдерживание для США. Поэтому уместен вопрос, захочет ли Вашингтон оставаться лидирующей державой в регионе и нести соответствующие издержки конфронтации и сдерживания КНР. Ответ на этот вопрос, подчеркивает автор, скорее всего отрицателен.

При этом Австралия должна принимать во внимание ряд возможных путей развития событий. Так, если Вашингтон решит отойти от дел в Азии, Канберра может лишиться доступа к новейшему американскому вооружению. Затем страна должна признать, что необходимы дипломатические шаги для обеспечения себе места в новых условиях без поддержки США. Наконец, сохранение США в Азии не ознает, что такой курс Вашингтона будет соответствовать интересам Австралии. Вашингтон, в частности, может обратиться к Зеленому континенту с просьбой вступить в войну с Китаем из-за Тайваня. Такой вариант едва ли можно считать гипотетическим, поскольку недавняя речь вице-президента США Майкла Пенса продемонстрировала всю остроту отношений между двумя странами.

Иными словами, непонятно, каким образом США могут сохранить за собой ключевую роль в Азии на тех же условиях и избежать при этом эскалации конфронтации с Китаем. Так же неясно, есть ли у Вашингтона какой-либо план победы в этом противостоянии, что является проблемой для Канберры. Австралия допустит ошибку, если последует за Вашингтоном по пути конфронтации с Пекином. Тем не менее чем больше зависимость Зеленого континента от США, тем выше вероятность того, что события будут развиваться по этому сценарию.

Напомним, выступая 4 октября с речью, вице-президент США Майкл Пенс обвинил китайские власти в том, что они, в частности, добиваются смены политического руководства США с помощью скрытых агентов.

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