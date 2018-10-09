«Тюрьма народов»: как британский МИД сражается за Брексит

Брюссель, , 01:31 — REGNUM Призыв министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, обращенный к Евросоюзу, «не уподобляться СССР» — можно было бы счесть ловким полемическим ходом. Однако почему руководитель британского МИД грубо передернул, сравнив ЕС, СССР и приравняв их к «тюрьме», обсуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Выступал Хант перед съездом правящей Консервативной партии Великобритании, и его задачей было, разумеется, продемонстрировать собравшимся британскую силу и способность не прогибаться перед требованиями Брюсселя. Брексит должен состояться на британских условиях ‑ и никаких других, а всякое противоречие такой позиции должно восприниматься как попытка Евросоюза зажать свободное мнение Великобритании.

В действительности вся эта шумная риторика посвящена вопросам скорее экономическим, сколько бы идеологии не удалось напихать Ханту в свой спич. Демагогия британского министра иностранных дел призвана подчеркнуть решимость Лондона бросить ЕС разбираться со своими проблемами, которые в рамках нынешней европейской логики решения не имеют. А вот сравнение с СССР, который якобы держал свои республики «в тюрьме», никакой проверки реальностью не выдерживает. Почему?

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