Вторник, 9 Октября 2018 года
01:54:03 МСК

«Тюрьма народов»: как британский МИД сражается за Брексит

Политика

В чём прав и в чём лукавит британский министр иностранный дел

«Тюрьма народов»: как британский МИД сражается за Брексит
Иван Шилов © ИА REGNUM
Евросоюз

Брюссель, 9 октября 2018, 01:31 — REGNUM  Призыв министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, обращенный к Евросоюзу, «не уподобляться СССР» — можно было бы счесть ловким полемическим ходом. Однако почему руководитель британского МИД грубо передернул, сравнив ЕС, СССР и приравняв их к «тюрьме», обсуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Выступал Хант перед съездом правящей Консервативной партии Великобритании, и его задачей было, разумеется, продемонстрировать собравшимся британскую силу и способность не прогибаться перед требованиями Брюсселя. Брексит должен состояться на британских условиях ‑ и никаких других, а всякое противоречие такой позиции должно восприниматься как попытка Евросоюза зажать свободное мнение Великобритании.

В действительности вся эта шумная риторика посвящена вопросам скорее экономическим, сколько бы идеологии не удалось напихать Ханту в свой спич. Демагогия британского министра иностранных дел призвана подчеркнуть решимость Лондона бросить ЕС разбираться со своими проблемами, которые в рамках нынешней европейской логики решения не имеют. А вот сравнение с СССР, который якобы держал свои республики «в тюрьме», никакой проверки реальностью не выдерживает. Почему?

Читайте статью Повторит ли Европейский союз судьбу СССР? и другие статьи Михаила Демурина о международной политике.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить