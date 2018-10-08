КНДР отказалась оплачивать визит южнокорейской делегации

Пхеньян, , 16:40 — REGNUM 4 октября в КНДР отправилась делегация из Республики Корея, однако все расходы, связанные с визитом, лягут на самих гостей, так как Северная Корея отказалась оплачивать их пребывание. Как правило, приглашающая сторона обеспечивает все необходимые условия, в том числе и несёт требуемые расходы.

Южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на министерство объединения Республики Корея сообщает, что Южной Корее придётся потратить около 260 тысяч долларов. Кроме того, у экспертов возникают опасения, что с юридической точки зрения это может быть нарушением санкционного режима, так как фактически будет представлять собой финансирование властей КНДР.

В КНДР по случаю годовщины межкорейского саммита 2007 года отправилась делегация в составе 160 человек под руководством министра по делам объединения Чо Мён Гына и депутата «Народной» партии Ли Хэ Чхана. Гости прибыли в Пхеньян на военном самолете прямым рейсом из Сеула.