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Евросоюз требует от Швеции повышения членского взноса

Политика

Шведский парламент ответил отказом на требование Европейской комиссии повысить членский взнос с 1% до 1,11% ВНД

Стокгольм, 8 октября 2018, 16:31 — REGNUM  6 октября начались переговоры об установлении бюджета Европейского союза с 2021 года, на которых Швеции было предъявлено требование повысить членский взнос с 1% до 1,11% от внутреннего национального дохода.

Представитель Швеции в Европейской комиссии, Катарина Арескуг Маскаренас, заявила о том, что риксдагу (парламенту) необходимо «несколько раз подумать, прежде чем повышать сумму членского взноса».

Как сообщает шведское новостное радио Ekot, в шведском парламенте царит единое мнение о том, что указанная Еврокомиссией сумма — «просто-напросто слишком много». Однако Катарина Арескуг Маскаренас также добавила, что в вопросах климата и защиты окружающей среды риксдаг готов пойти на определённые уступки.

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Зарубежная хроника
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