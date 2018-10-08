Евросоюз требует от Швеции повышения членского взноса

Стокгольм, , 16:31 — REGNUM 6 октября начались переговоры об установлении бюджета Европейского союза с 2021 года, на которых Швеции было предъявлено требование повысить членский взнос с 1% до 1,11% от внутреннего национального дохода.

Представитель Швеции в Европейской комиссии, Катарина Арескуг Маскаренас, заявила о том, что риксдагу (парламенту) необходимо «несколько раз подумать, прежде чем повышать сумму членского взноса».

Как сообщает шведское новостное радио Ekot, в шведском парламенте царит единое мнение о том, что указанная Еврокомиссией сумма — «просто-напросто слишком много». Однако Катарина Арескуг Маскаренас также добавила, что в вопросах климата и защиты окружающей среды риксдаг готов пойти на определённые уступки.