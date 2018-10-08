Пакистанское правительство проводит «люстрацию» в финансовом секторе страны

Исламабад, , 18:46 — REGNUM На пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри сообщил о решении уволить всех топ-менеджеров банков и руководителей правительственных, незаконно назначенных бывшим министром финансов Ишаком Даром.

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, правительство обосновало «люстрацию» тем, что, согласно решению Верховного Суда Пакистана, право назначать руководителей государственных банков и правительственных департаментов может только кабинет министров.

Таким образом, решение бывшего министра финансов Ишака Дара было признано незаконным. Своих постов лишаться главы Национального Банка Пакистана, Первого женского банка Пакистана, «Банка средств развития», а также «Банка для среднего и малого бизнеса». «Люстрация» финансового сектора коснется также нескольких чиновников в регулирующих органах правительства.