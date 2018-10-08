Митинги правящей и оппозиционной партий Пакистана переросли в перестрелку

Лахор, Пакистан, , 17:20 — REGNUM Во время предвыборного митинга оппозиционной партии Пакистанская Мусульманская Лига (Наваза Шарифа) в городе Лахор (провинция Панджаб) произошла стычка со сторонниками правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость»). По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, потасовка быстро переросла в перестрелку: был ранен племянник кандидата от партии ПМЛ (Пакистанская Мусульманская Лига Наваза Шарифа) Хваджи Саида Рафика. Сторонники ПМЛ открыли ответный огонь, в результате было ранено пятеро митингующих от «Техрик-э-Инсаф». Полиция Лахора обещала провести подробное и беспристрастное расследование инцидента после оказания первой помощи всем пострадавшим.

В Пакистане развернулась предвыборная кампания в преддверии дополнительных выборов в Национальную Ассамблею (нижняя палата парламента страны) 14 октября. Борьба идет за место в парламенте, от которого отказался нынешний премьер-министр страны Имран Хан.