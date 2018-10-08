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Митинги правящей и оппозиционной партий Пакистана переросли в перестрелку

Политика

Предвыборный митинг в пакистанском Лахоре привел к перестрелке сторонников правящей и оппозиционной партий. Племянник кандидата от оппозиции был ранен

Лахор, Пакистан, 8 октября 2018, 17:20 — REGNUM  Во время предвыборного митинга оппозиционной партии Пакистанская Мусульманская Лига (Наваза Шарифа) в городе Лахор (провинция Панджаб) произошла стычка со сторонниками правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость»). По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, потасовка быстро переросла в перестрелку: был ранен племянник кандидата от партии ПМЛ (Пакистанская Мусульманская Лига Наваза Шарифа) Хваджи Саида Рафика. Сторонники ПМЛ открыли ответный огонь, в результате было ранено пятеро митингующих от «Техрик-э-Инсаф». Полиция Лахора обещала провести подробное и беспристрастное расследование инцидента после оказания первой помощи всем пострадавшим.

В Пакистане развернулась предвыборная кампания в преддверии дополнительных выборов в Национальную Ассамблею (нижняя палата парламента страны) 14 октября. Борьба идет за место в парламенте, от которого отказался нынешний премьер-министр страны Имран Хан.

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Зарубежная хроника
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