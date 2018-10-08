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Индия вернет в Россию три истребителя МиГ-21 в качестве подарка

Политика

По случаю визита президента России Владимира Путина в Индию премьер-министр Нарендра Моди распорядился отправить в Россию три истребителя МиГ-21 советского производства в качестве «подарка русским друзьям»

Нью-Дели, 8 октября 2018, 17:25 — REGNUM  Правительство Индии выбрало оригинальный подарок по случаю визита президента России Владимира Путина в Индию. По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», три истребителя МиГ-21, разработанные в СССР, будут отправлены в Россию по распоряжению премьера Нарендры Моди. Самолеты, окрашенные в цвета индийских ВВС станут подарком «для российских друзей».

По словам индийского новостного агентства этот подарок служит наглядной демонстрацией того, что, несмотря на американское давление, Россия остается самым близким другом Индии, а также важным поставщиком вооружения на индийский рынок.

Истребитель МиГ-21 был разработан в СССР в 1960-е. В рамках военно-технического сотрудничества с Индией республика получила более 1200 истребителей советского производства. В начале сентября 2018 года министерство обороны Индии заявило о намерении постепенно заменить морально устаревшие МиГ-21 в ВВС Индии новейшими образцами истребительной авиации.

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Зарубежная хроника
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