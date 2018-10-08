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Особняки Дерипаски в США попали под заморозку активов — СМИ

Политика

Владелец компании «Русал» одновременно близок и российскому преступному миру, и президенту РФ Владимиру Путину, пишет газета

Вашингтон, 8 октября 2018, 10:29 — REGNUM  Власти Соединенных Штатов заблокировали активы российского миллиардера Олега Дерипаски. Об этом пишет 8 октября The New York Post.

По сведениям, полученным изданием от чиновников министерства финансов США, под заморозку активов попали особняки Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне стоимостью около $42,5 млн.

Отмечается, что владелец компании «Русал» одновременно близок и российскому преступному миру, и президенту РФ Владимиру Путину. Газета пишет, что Дерипаска находится в санкционном списке США, поскольку он, якобы, причастен к убийствам, отмыванию денег, коррупции и рэкету.

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