Министр ЮАР извинился за подозрительную встречу с миллиардерами Гупта

Кейптаун, , 22:17 — REGNUM Нланла Нене, министр финансов Южно-Африканской республики (ЮАР), принес свои извинения по поводу того, что вовремя не сообщил о своей встречи с представителем семьи Гупта (одна из самых влиятельных и богатых семей в ЮАР) в их резиденции. Он заявил, что этот факт бросает тень на его поведения в качестве публичного должностного лица.

«Я очень сожалею о своей ошибке и прошу прощения, — сказал министр в своем заявлении. — Как только я узнал о спорах, связанных с семейными деловыми операциями, мне пришлось встретиться с семьёй Гупта в моем офисе в присутствии представителя национального казначейства». Нене, будучи заместителем министра финансов, подозревался в коррупционных связях с семьей Гупта, сообщает новостное агентство African News Agency.

«Было неправильно, что я встретился с семьей в их резиденции, а не в своем офисе или, по крайней мере, в общественном месте». Он добавил, однако, что его обязанность как государственного должностного лица — проводить встречи со всеми заинтересованными лицами, иногда даже за ужином, если того требуют обстоятельства, но было бы неправильно делать это у них дома. «В обмен на ваше доверие я обязан вести себя так, чтобы мое поведение как публичного должностного лица было бы соответствующим и не вызывало подозрений. Но я тоже человек, и я также ошибаюсь».

Нене добавил в своем заявлении, что положительно отнесся к начавшемуся расследованию соответствующей комиссией недавно выдвинутых против него обвинений. «Я хотел бы призвать всех, кто обладает какими-либо доказательствами, передать их соответствующей комиссии»