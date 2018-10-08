Президент ЮАР: «Искоренение коррупции — решение проблемы рабочих мест»

Кейптаун, , 19:03 — REGNUM Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса заявил, что его правительство твердо намерено начать борьбу с коррупцией в своих учреждения, поскольку она является большим препятствий для инвестиций и создания рабочих мест в Южной Африке.

«Одним из самых больших препятствий для инвестиций, экономического роста и создания рабочих мест является коррупция во всех сферах государственного управления, государственных предприятий и компаний. Правительство настроено на то, чтобы положить конец росту и, в конечном итоге, искоренить коррупции, а виновных привлечь к ответственности», — сказал Рамафоса во время рабочей встречи в Мидранде

«Социальные партнеры, включая бизнес и профсоюзы, согласились поддержать стратегию правительства по борьбе с коррупцией и разработать свой собственный план действий». По словам Рамофосы, социальные партнеры правительства согласились с тем, что всем действующим правительственным чиновникам необходимо задекларировать свои доходы, сообщает Новостное агентство «African News Agency».

«Во время рабочей встречи правительство, профсоюзы, представители бизнеса договорились о том, что для улучшение занятости необходимы конкретные меры. По нашим оценкам, эти мероприятия будут создавать дополнительные 275 000 рабочих мест в год», — сказал Рамафоса.

«Мы понимаем, что создание рабочих мест приводит к большему спросу на товары и услуги, позволяя развитым компаниям расширяться, создавать больше рабочих мест и снова приводить к большему спросу на товары и услуги», — также добавил Рамафоса.

Президент Рамафоса утверждает, что посредством конкретных экономических реформ правительство откроет новые возможности во многих секторах экономики, которые имеют большой потенциал для роста. К таким секторам относятся добыча полезных ископаемых, нефти и газа, туризм и телекоммуникации.