Оппозиция ЮАР указывает властям на безработицу среди молодежи более 50%

Кейптаун, , 22:33 — REGNUM Национальная партия свободы (НПС) отказалась от участия в рабочем совещании, проводимом Президентом Южно-Африканской республики Сирилом Рамофоса, которое было созвано под эгидой Национального совета экономического развития и труда.

По сообщению новостного агентства «African News Agency» Сабело Сигуду, представитель НПС, заявил, что в данной рабочей встрече нет абсолютно никакой необходимости.

«Вместо этого правительство должно претворять в жизнь политические решения и сокращать число структур, не реализующих государственную политику. Выросший до 53,7% во втором квартале 2018 года уровень безработицы среди молодежи должен стать уроком того, что в рамках деятельности государственных органов нужно меньше говорить и больше делать»

Представитель призвал ввести пособия по безработице для выпускников, ищущих работу. «Это позволит безработным выпускникам иметь минимальные средства для существования и продолжения поиска работы. То, что молодые люди испытывают много трудностей, когда речь идет возможности трудоустройства, является фактом».

Он также заявил, что молодые люди, ищущие работу, должны иметь право использовать государственные учреждения для размещения своего резюме в качестве меры временной помощи.

НПС считает, что на данном собрание в очередной раз будет высказано множество идей, которые не будут воплощены в жизнь.