В Малайзии прошла конференция АСЕАН по предотвращению стихийных бедствий

Путраджая, Малайзия, , 16:13 — REGNUM В Путраджае (Малайзия) прошла министерская конференция АСЕАН, в рамках которой обсуждались проблемы предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий. На конференции присутствовали: премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой, а также министры по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий всех стран, входящих в состав АСЕАН.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в рамках конференции высокопоставленные представители стран поделились мнениями о возможных путях решения проблемы предотвращения стихийных бедствий. Стороны сошлись во мнении о том, что стихийные бедствия невозможно предотвратить, но к ним возможно заранее подготовиться.

В рамках конференции была подписана программа действий на 2019−2020 годы. В программе обозначены приоритетные направления сотрудничества с целью ликвидации последствий стихийных бедствий. Вьетнам высоко оценивает сотрудничество со странами АСЕАН по этому направлению. Со своей стороны, Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) обеспечит выполнение всех обозначенных приоритетов и задач.