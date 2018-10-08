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В Малайзии прошла конференция АСЕАН по предотвращению стихийных бедствий

Политика

В Малайзии прошла министерская конференция АСЕАН по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий

Путраджая, Малайзия, 8 октября 2018, 16:13 — REGNUM  В Путраджае (Малайзия) прошла министерская конференция АСЕАН, в рамках которой обсуждались проблемы предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий. На конференции присутствовали: премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой, а также министры по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий всех стран, входящих в состав АСЕАН.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», в рамках конференции высокопоставленные представители стран поделились мнениями о возможных путях решения проблемы предотвращения стихийных бедствий. Стороны сошлись во мнении о том, что стихийные бедствия невозможно предотвратить, но к ним возможно заранее подготовиться.

В рамках конференции была подписана программа действий на 2019−2020 годы. В программе обозначены приоритетные направления сотрудничества с целью ликвидации последствий стихийных бедствий. Вьетнам высоко оценивает сотрудничество со странами АСЕАН по этому направлению. Со своей стороны, Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) обеспечит выполнение всех обозначенных приоритетов и задач.

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Зарубежная хроника
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