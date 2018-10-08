Исламисты в Бангладеш требуют создать переходное правительство

Дакка, , 22:35 — REGNUM На митинге сторонников исламистской организации Исламское движение Бангладеш (ИДБ) в парке Сухраварди в Дакке лидер этой организации, верховный муфтий Сейид Мухаммад Реза-ул Карим призвал правящую партию Бангладеш — Авами лиг — сформировать переходное правительство на время выборов. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», протестующие требуют «проведения честных, прозрачных и конкурентных выборов с целью создания процветающего государства, свободного от коррупции, плохого управления и терроризма».

Организация Исламское движение Бангладеш принимает активное участие в политическом процессе страны. Её сторонники известны своими политическими акциями: к примеру, 25 апреля 2017 г. они заблокировали офис премьер-министра страны, требуя наказания для «блогеров-атеистов, которые оскорбили ислам». На прошлых выборах ИДБ также проводило кампанию с целью формирования переходного правительства.