Понедельник, 8 Октября 2018 года
23:31:07 МСК

Исламисты в Бангладеш требуют создать переходное правительство

Политика

В столице Бангладеш – Дакке в парке Сухраварди сторонники исламистской организации Исламское движение Бангладеш организовали крупный политический митинг

Дакка, 8 октября 2018, 22:35 — REGNUM  На митинге сторонников исламистской организации Исламское движение Бангладеш (ИДБ) в парке Сухраварди в Дакке лидер этой организации, верховный муфтий Сейид Мухаммад Реза-ул Карим призвал правящую партию Бангладеш — Авами лиг — сформировать переходное правительство на время выборов. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», протестующие требуют «проведения честных, прозрачных и конкурентных выборов с целью создания процветающего государства, свободного от коррупции, плохого управления и терроризма».

Организация Исламское движение Бангладеш принимает активное участие в политическом процессе страны. Её сторонники известны своими политическими акциями: к примеру, 25 апреля 2017 г. они заблокировали офис премьер-министра страны, требуя наказания для «блогеров-атеистов, которые оскорбили ислам». На прошлых выборах ИДБ также проводило кампанию с целью формирования переходного правительства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить