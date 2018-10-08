Бангладеш просит помощи Индии в разрешении кризиса водных ресурсов

Дакка, , 16:11 — REGNUM Во время своего визита в Индию министр планирования Бангладеш Мустафа Камаль встретился с министром финансов Индии Аруном Джетли. Он попросил у «братской страны» помощи по вопросу разрешения кризиса водных ресурсов.

По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», Мустафа Камаль привел в качестве примера случай успешного разрешения проблемы использования разными странами ресурсов 80 рек на африканском континенте. Министр подчеркнул, что подобные решения необходимо найти обеим южноазиатским странам для того, чтобы подобных проблем в будущем не было. Во время встречи министр планирования Бангладеш также вынес на повестку дня некоторые вопросы, касающиеся принятия Бангладеш столетнего плана развития «Дельта». Как сообщает «Протхом ало», Мустафа Камаль прибыл в Нью-Дели для участия в Международной конференции по санитарии имени Махатмы Ганди.