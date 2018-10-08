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Во Львовской области прошли военные учения

Политика

Зенитный ракетный полк был приведен в состояние высшей степени боевой готовности

Во Львовской области прошли военные учения
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Учения

Киев, 8 октября 2018, 10:18 — REGNUM  Во Львовской области прошли военные учения зенитного ракетного полка, сообщает 7 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, учения проводились в зенитном ракетном полку воздушного командования «Запад». Так, прошел первый этап тактических учений с боевой стрельбой.

Во время учений полк был приведен в состояние высшей степени боевой готовности, личный состав заступил на боевое дежурство по противовоздушное обороне, были проведены стрельбы по различным целям. Стрельбы проводились из зенитных ракетных комплексов «Бук-М1».

Напомним, на Украине также проводятся военные учения «Clear Sky 2018», на которых, помимо ВСУ, будут задействованы войска еще восьми стран, в том числе из США.

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Военные учения
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