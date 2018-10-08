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Кристина Киршнер — лидер опроса за год до президентских выборов в Аргентине

Политика

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри уступил ей 6%

Буэнос-Айрес, 8 октября 2018, 10:04 — REGNUM  У бывшего президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер есть шансы вновь возглавить страну, передает телеканал TeleSur 8 октября со ссылкой на опрос общественного мнения от организации TresPuntoZero.

Если бы выборы президента Аргентины состоялись сейчас, 38% опрошенных проголосовали бы за Киршнер. 32% отдают предпочтение действующему президенту Маурисио Макри.

Третье место в опросе досталось бывшему соратнику Киршнер, основателю партии Frente Renovador Серхио Массе (11%). 15% респондентов не знают, за кого стоит проголосовать. 4% готовы проголосовать за лидера Партии рабочих-социалистов Николаса де Каньо.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Аргентине пройдут в октябре 2019 года. Участие Киршнер под вопросом, поскольку против нее ведется громкое судебное расследование, получившее название «дело о тетрадях». Ее и бывшего министра федерального планирования Хулио де Видо подозревают в осуществлении коррупционной схемы в период с 2003 по 2015 годы.

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