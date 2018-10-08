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Бывший постпред Украины при ООН назвал Чуркина «неприятным оппонентом»

Политика

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля 2017 года

Киев, 8 октября 2018, 09:48 — REGNUM  Бывший постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Юрий Сергеев назвал экс-постпреда России при всемирной организации Виталия Чуркина «неприятным оппонентом». Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Что сказать? Ушёл оппонент. Неприятный оппонент, с которым, так сказать, были неприятные минуты», — сказал Сергеев.

При этом он добавил, что Чуркин был образованным и талантливым человеком, профессионально выполнявшим свою работу.

Напомним, постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля 2017 года. Дипломат, занимавший должность более 10 лет, не дожил всего день до своего 65-летия.

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