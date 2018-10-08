В Тюмени избран спикер городской думы

Тюмень, , 09:44 — REGNUM На первом заседании думы Тюмени седьмого созыва 8 октября 2018 года избран председатель. Им стал бывший заместитель губернатора Тюменской области, курировавший строительство, ныне депутат парламента столицы региона Евгений Заболотный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Именно Евгения Заболотного ранее, 21 сентября, на конференции регионального отделения «Единой России» тюменские партийцы путем тайного голосования выдвинули кандидатом в спикеры тюменской городской думы.

На первом заседании депутаты думы Тюмени рассмотрели две кандидатуры на пост председателя. Кроме Евгения Заболотного, от оппозиции был выдвинут представитель ЛДПР Олег Касьянов. В ходе тайного голосования представителя «Единой России» поддержали 28 парламентариев, и шесть — его оппонента. Заместитель председателя тюменской думы Дмитрий Осипов был избран депутатами единогласно.

Напомним, в думу Тюмени седьмого созыва 9 сентября 2018 года избрано 36 депутатов. Из них 26 парламентариев — представители «Единой России», пятеро — ЛДПР, трое — КПРФ, и двое — «Справедливой России».

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