«Жёсткая зачистка» в новосибирской прокуратуре: увольнения и проверки

Новосибирск, , 09:39 — REGNUM В прокуратуре Новосибирской области проходят кадровые перестановки, ведомство ожидает комплексная проверка Генеральной прокуратуры России, сообщают различные СМИ, каждое ссылается на свои достоверные источники информации.

Так, «Коммерсантъ-Сибирь» отмечает, что в регион уже направлены несколько десятков проверяющих. По данным издания, 5 октября в Генпрокуратуру были срочно вызваны прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, его первый заместитель Любовь Кузьменок, экс-заместитель прокурора региона Андрей Турбин (ранее переведённый на работу в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру) и сибирский окружной прокурор Владимир Токарев. Однако, Владимир Фалилеев, сославшись на отпуск, в Москву не явился.

В здании Генпрокуратуры России Любовь Кузьменок и Андрей Турбин имели крайне неприятный разговор с руководством, после которого им было предложено написать заявление об уходе. Какие претензии им были предъявлены, пока не известно. Сегодня в 11.45 в прокуратуре Новосибирской области состоится совещания с руководителями управлений, отделов, районных прокуратур», — пишет «Коммерсантъ-Сибирь».

Тем временем, «Сибкрай» заявляет, что Владимир Фалилеев подал рапорт на увольнение. Врио прокурора области назначен Владимир Токарев, который возглавлял управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе.

Новосибирский общественный активист Владимир Кириллов на своей странице в социальной сети в Facebook написал, что «это действительно беспрецедентный случай в истории правоохранительных органов современной России, когда такой масштабной и жёсткой зачистке подвергается такая силовая крыша местного олигархата».

«Естественно, это связано с приходом нового губернатора. Вы же понимаете по масштабу происходящего, что это решение принималось на уровне президента и руководства ФСБ? Эта схема, кстати, тотальной зачистки озвучивалась местной элите ещё после приснопамятного фильма Мамонтова «Золотой телец», — отметил Кириллов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирцы не раз критиковали руководство прокуратуры Новосибирской области за бездействие и выходили на акции протеста к стенам ведомства. Так недовольство работой новосибирской прокуратуры в апреле 2017 года высказывали пенсионеры — за долгую проверку проверку законности предстоящего повышения тарифов на ЖКУ сразу на 15%.

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Годом ранее, в сентябре 2016 года, десятки новосибирцев вышли на пикет к зданию областной прокуратуры, тем самым выразив протест против «крышевания коррупционных схем, в том числе, новосибирских ОПГ, многолетнего бездействия и применения двойных стандартов в защите социальных прав граждан».

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