Премьер Польши в отношении России дистанцировался от своего отца

Варшава, , 09:31 — REGNUM Председатель совета министров Польши Матеуш Моравецкий в отличие от своего отца, старейшего польского политика и старшего маршала сейма Польши Корнеля Моравецкого, возражает против стратегического союза с Россией. Об этом премьер заявил в интервью колумнисту журнала Do Rzeczy Марчину Маковскому.

«Я очень люблю своего отца, но я совершенно не согласен с ним, я думаю, что он неверно рассматривает эти отношения, — отметил Моравецкий-младший. — Россия бьет по Польше по многим позициям, это трудно не заметить. Я придерживаюсь диаметрально иных взглядов, чем старший маршал. Его взгляды, по моему мнению, ошибочны и неуместны».

Напомним, что Моравецкий-старший ранее в интервью обозревателю Do Rzeczy Мачею Печинскому назвал ошибкой своего сына то, что премьер в своем программном выступлении не упомянул об отношениях с Россией. Старший маршал отметил, что «мы уже давно обсуждаем эту тему, но как премьер-министр, так и председатель партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский объясняют мне, что Россия хочет подчинить себе Польшу».

Но даже если и так, говорил Моравецкий-старший, «если Россия хочет подчинить себе Польшу, значит, нам тем более стоит постараться наладить с ней максимально хорошие отношения, чтобы избежать конфликта. К сожалению, наша внешняя политика сводится к исполнению роли марионетки Вашингтона».

При этом старший маршал выразил несогласие с предложением ИА REGNUM о желательности разработки Москвой и Варшавой совместной «доктрины Монро» с целью разделить сферы влияния на территории давних Речи Посполитой и Российской империи.

«Это было бы неразумно, — отметил Моравецкий-старший. — Я не говорю о создании региональных держав или разделе сфер влияния, моя концепция выглядит совершенно иначе: Европа должна объединиться и сформировать одно большое экономико-культурное пространство».