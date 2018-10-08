Транссексуал-афроамериканец избран депутатом в бразильском штате Сан-Паулу

Сан-Паулу, Бразилия, , 09:34 — REGNUM Впервые в бразильском штате Сан-Паулу депутатом избран транссексуал-афроамериканец. Левые политические силы отметили в социальных сетях эту маленькую победу на выборах 7 октября.

Эрика Малунгинью баллотировалась в законодательную ассамблею штата Сан-Паулу от Партии социализма и свободы (PSOL). За нее проголосовали более 54,5 тыс. человек, сообщает Globo.

Малунгинью — женщина, транссексуал и афроамериканка родом из северо-восточного штата Пернамбуку: ее кандидатура стала символичной для левого движения. Малунгинью намерена защищать права ЛГБТ-сообщества, бороться с расизмом и насилием, развивать социальный туризм и другие проекты.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Бразилии состоялись всеобщие выборы. Во второй тур президентских выборов вышли кандидат от Партии трудящихся Фернандо Аддад и кандидат от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару.

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