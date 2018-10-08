Индонезия и Новая Зеландия расширяют партнерство

Джакарта, , 09:07 — REGNUM Правительства Индонезии и Новой Зеландии договорились активизировать сотрудничество между двумя странами на уровне всеобъемлющего партнерства, сообщает Antaranews.

Соглашение было достигнуто министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министром иностранных дел Новой Зеландии Уинстоном Питерсом на 8-м заседании совместной комиссии министров Индонезии и Новой Зеландии в пятницу, 5 октября.

«В этом году Индонезия и Новая Зеландия отмечают 60-летие установления дипломатических отношений. Мы также укрепляем сотрудничество в рамках всеобъемлющего партнерства», — заявила министр иностранных дел Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии отметила, что правительства двух стран разработают план действий по осуществлению сотрудничества.

Индонезия и Новая Зеландия твердо намерены продолжать содействовать миру, стабильности и процветанию региона и всего мира. Это включает разработку концепции сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс прибыл в Индонезию 4 октября. Заседание Совместной комиссии министров Индонезии и Новой Зеландии было впервые проведено в 2007 году в Джакарте.

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