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Рейтинг Макрона начал расти

Политика

33% французов одобряют политику президента Эммануэля Макрона и 37% жителей страны положительно относятся к действиям главы правительства Эдуарда Филиппа

Рейтинг Макрона начал расти
Gouvernement français
Эммануэль Макрон

Париж, 8 октября 2018, 08:32 — REGNUM  Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона постепенно восстанавливается (33%), сообщает Le Figaro.

Рейтинг президента поднялся на 4 пункта по сравнению с сентябрьским опросом.

69% респондентов считают, что «уход в отставку главы МВД Жерара Коломба, не принимая во внимание мнение президента, является личным оскорблением для Эммануэля Макрона».

75% считают, что отставка главы МВД «является признаком того, что во власти существует реальная проблема».

Рейтинг премьер-министра страны Эдуарда Филиппа также улучшается. 37% французов положительно относятся к действиям главы правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно сентябрьскому опросу института общественного мнения, только 31% респондентов довольны политикой Эммануэля Макрона и около 35% — Эдуарда Филиппа.

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Политическая жизнь Франции
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