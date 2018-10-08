Новый глава Зауралья пообещал обойтись без «бессмысленных перемен»

Курган, , 08:04 — REGNUM Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков в качестве основной цели своей работы назвал улучшение жизни людей. Он также заявил, что случайных перестановок в органах власти и перемен ради перемен не будет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«То, что было хорошо, отработано, проверено временем, удовлетворяло граждан, которые здесь живут, будет оставлено и максимально улучшено. Вместе с тем, если есть какие-то нерабочие механизмы, структуры, то зачем это оставлять? Никаких изменений ради самих изменений — только изменения ради лучшего. Для людей», — заявил врио губернатора на брифинге.

Добавим, что с 5 октября по распоряжению Вадима Шумкова члены правительства Курганской области назначены временно исполняющими обязанности. Работу в таком качестве они продолжат до формирования нового состава исполнительных органов власти региона. Сейчас глава Зауралья проверяет качество их работы: как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 октября члены правительства получили задание подготовить срочные отчёты по курируемым сферам жизни региона и работе с федеральными министерствами.

Детально разобраться с ситуацией в Зауралье и более конкретно определить стратегию развития Вадим Шумков обещает через полтора-два месяца. В планах — развивать промышленность, сельское хозяйство, ЖКХ, здравоохранение и образование.

Напомним, зам губернатора Тюменской области Вадим Шумков был назначен врио губернатора Курганской области 2 октября после добровольной отставки Алексея Кокорина. Эксперты связывают с переменой власти надежды на развитие Зауралья.

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