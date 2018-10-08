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МИД Франции осудил теракт в «Баркане»

Политика

МИД Франции выражает соболезнования семьям погибших

Париж, 8 октября 2018, 08:00 — REGNUM  Франция осудила террористический акт в промышленной зоне «Баркан» на Западном берегу реки Иордан, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

МИД Франции осуждает теракт 7 октября 2018 года, в результате которого погибли двое израильтян и выражает соболезнования их семьям.

«Ничто не оправдывает использование насилия», — говорится в сообщении МИДа Франции.

Напомним, несколько человек пострадали в результате стрельбы, открытой в воскресенье, 7 октября, молодым палестинцем. Власти назвали случившееся терактом. Правоохранительные органы ищут нападавшего.

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Политическая жизнь Франции
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