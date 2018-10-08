МИД Франции осудил теракт в «Баркане»

Париж, , 08:00 — REGNUM Франция осудила террористический акт в промышленной зоне «Баркан» на Западном берегу реки Иордан, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

МИД Франции осуждает теракт 7 октября 2018 года, в результате которого погибли двое израильтян и выражает соболезнования их семьям.

«Ничто не оправдывает использование насилия», — говорится в сообщении МИДа Франции.

Напомним, несколько человек пострадали в результате стрельбы, открытой в воскресенье, 7 октября, молодым палестинцем. Власти назвали случившееся терактом. Правоохранительные органы ищут нападавшего.