МИД Франции осудил теракт в «Баркане»

Париж, 8 октября 2018, 08:00 — REGNUM Франция осудила террористический акт в промышленной зоне «Баркан» на Западном берегу реки Иордан, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.
МИД Франции осуждает теракт 7 октября 2018 года, в результате которого погибли двое израильтян и выражает соболезнования их семьям.
«Ничто не оправдывает использование насилия», — говорится в сообщении МИДа Франции.
Напомним, несколько человек пострадали в результате стрельбы, открытой в воскресенье, 7 октября, молодым палестинцем. Власти назвали случившееся терактом. Правоохранительные органы ищут нападавшего.