Индия не боится санкций США из-за покупки С-400 у Москвы

Москва, , 07:42 — REGNUM Индия осознаёт возможное применение санкций со стороны США из-за покупки у РФ пяти зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», однако страна ведёт «независимую политику». Об этом после подписания многомиллиардного контракта с Москвой заявил начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават, сообщает издание New Indian Express.

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«Да, мы понимаем, что против нас могут быть санкции, но мы ведем независимую политику», — сказал генерал.

При этом Бипин Рават успокоил Россию насчёт её озабоченности растущими связями Индии с США.

«Хотя мы и поддерживаем контакты с Америкой для получения технологий, мы ведём независимую политику», — заверил начальник армии.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о поставке комплексов противоракетной обороны С-400 общей стоимостью 5,43 млрд долларов США было подписано Индией с РФ в ходе саммита 5 октября в Нью-Дели. Окончательное решение о закупке пяти ЗРК «Триумф» было принято накануне, 26 сентября, на заседании комитета правительства Индии по безопасности.

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При этом Индия готова на такой шаг даже несмотря на объявленное Соединенными Штатами автоматическое введение санкций против стран, ведущих торговлю с российскими оборонными и разведывательными структурами.

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