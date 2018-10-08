Перестановки в правительстве Франции: последние консультации

Париж, , 07:39 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон продолжил свои консультации и переговоры 6 и 7 октября, за несколько суток до объявления о составе нового правительства, сообщает Europe1.

«Остерегайтесь слухов и спекуляций», — предупреждает член правительственной команды.

Кадровые перестановки ожидаются в начале текущей недели. После отставки в прошлый вторник, 2 октября, министра внутренних дел страны Жерара Коломба многие кадровые вопросы остаются открытыми.

Издание отмечает, что в настоящее время масштабная перестановка наиболее вероятна. Некоторые кандидатуры регулярно занимают одни и те же посты. Например, Франсуа Ниссен в культуре. При этом, член правительственной команды, пожелавший остаться анонимным, напоминает, что только президент знает, кого он хочет видеть в своем правительстве.

Эммануэль Макрон провел выходные на работе, продолжая консультации по телефону и принимая посетителей.

«Пришло время для принятия окончательных решений, и это непростая задача. Все было бы проще, если бы мы не обещали баланс между политикой и гражданским обществом, левыми и правыми, женщинами и мужчинами», — заявил приближенный к премьер-министру Франции Эдуарду Филиппу.

Все эти параметры, которые должны быть приняты во внимание, также объясняют, почему консультации между премьер-министром и президентом, а также их ближайшими советниками настолько многочисленны.

Издание напоминает, что в связи с несколькими отставками министров более широкие перестановки необходимы, чтобы окончательно стабилизировать правительственную команду.