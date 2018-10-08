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Россия отказала Казахстану в экстрадиции бизнесмена — СМИ

Политика

В случае экстрадиции бизнесмену может угрожать серьезная опасность

Астана, 8 октября 2018, 07:33 — REGNUM  Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве предоставило бывшему руководителю телекоммуникационной компании АО «Алмател Казахстан» («Алма ТВ») Жормату Ертаеву статус беженца, сообщает 8 октября издание «Коммерсант».

Адвокат Ертаева Алексей Петров отметил, что после оформления статуса беженца Генеральная прокуратура РФ отказала в экстрадиции бизнесмена в Казахстан. Адвокату удалось предоставить правоохранительным органам России доказательства невиновности подозреваемого.

Защитник Ертаева заявил, что в случае экстрадиции бизнесмену может угрожать серьезная опасность как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны лиц, которые не заинтересованы в распространении в республике достоверной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Жормат Ертаев был задержан в Москве по подозрению в получении преступным путем заемных средств банка.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Alma TV: мой заочный арест – попытка отнять бизнес

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Политическая жизнь Казахстана
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