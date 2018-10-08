Главный раввин России назвал ошибкой поставку С-300 в Сирию

Москва, , 07:21 — REGNUM Главный раввин России Берл Лазар неодобрительно воспринял решение Москвы поставить Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. По его словам, это лишь добавит проблем в регионе.

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Поставка С-300 в Сирию не несёт угрозы для третьих стран — Песков

«Я думаю, что это ошибка, которая только усугубит проблемы региона», — заявил Берл Лазар, слова которого цитирует издание Haaretz.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о поставках в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300 было принято Москвой после крушения в Сирии российского самолёта — разведчика Ил-20 и гибели 15 военнослужащих, находившихся на его борту. Ответственность за трагедию Минобороны РФ возложило на Израиль. По данным радаров, израильские лётчики прикрылись Ил-20 во время атаки по объектам в Сирии и подставили его под удар сирийской ПВО.

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Пентагон: поставка в Сирию С-300 защитит иранские силы

Такой шаг Москвы вызвал обеспокоенность Пентагона. Генерал Джозеф Вотел, командующий Центрального командования ВС США, заявил, что развертывание Россией системы С-300 в Сирии является «безрассудным» шагом, который защитит иранские силы. «безответственным» такие действия со стороны России считает и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В свою очередь Москва заявляет об отсутствии какой-либо угрозе третьим странам. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что эти меры предприняты для повышения безопасности российских военнослужащих в Сирии. На сегодня в Сирию РФ уже поставила в Сирию четыре комплекса С-300.

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