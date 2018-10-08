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Милорад Додик прошел в президиум Боснии и Герцеговины

Политика

ЦИК обработал 43,42% бюллетеней

Милорад Додик прошел в президиум Боснии и Герцеговины
Medija centar Beograd
Милорад Додик

Сараево, 8 октября 2018, 04:55 — REGNUM  Президент Республики Сербской Милорад Додик проходит в Президиум Боснии и Герцеговины с промежуточным результатом 55,15% голосов. Предварительные итоги всеобщих выборов назвал 8 октября в эфире национального телевидения председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) БиГ Бранко Петрич.

ЦИК обработал 43,42% бюллетеней на выборах в Президиум БиГ. Явка на уровне Федерации БиГ составила 51,25%.

Додик будет представлять в Президиуме боснийских сербов. От бошняков с результатом 37,98% голосов лидирует Шефик Джаферович, от хорватов — Желько Комшич, набравший 49,47% голосов.

Окончательные итоги выборов ЦИК БиГ объявит в полдень 8 октября. Накануне, 7 октября, избиратели голосовали за депутатов и глав законодательных собраний, депутатов Парламентской ассамблеи и членов Президиума — главного органа страны.

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